1名熊貓外送員日前被直擊在平交道警鈴響時仍強行闖入，當場卡在柵欄內，列車因此緊急煞停，1名疑似駕駛員還幫忙抬柵欄，讓外送員倒退；照片曝光網友批「該不會是火車司機訂餐的吧」、「罰款加吊扣駕照，一次他就不敢了」，也有同業喊說「夥伴…如果這個被開，你1、2個月都白跑了」。

有網友在臉書「爆料公社」貼出照片，照片中1名熊貓外送員穿越平交道，停在柵欄前方，右方一輛火車車頭因此「停在」鐵軌中，另張照片中1名台鐵人員幫忙抬柵欄，讓外送員倒退回柵欄後方；拍下照片的駕駛發文說「「火車就已經在響了還想要衝...結果知道自己衝不了，擋在中間，導致火車也不敢走！」

1名熊貓外送員日前被直擊在平交道警鈴響時仍強行闖入，當場卡在柵欄內，讓火車煞停，1名疑似駕駛員的人員還幫忙抬柵欄，讓外送員倒退。（翻攝自臉書「爆料公社」）

網友紛紛留言怒批「該不會是火車司機訂餐的吧」、「可能想跟家人證明他的工作已經上軌道了」、「罰款加吊扣駕照，一次他就不敢了」、「司機叫的外送，約在這個平交道面交」、「是送餐還是送命」、「熊貓你又攤上大事了」、「這要給他罰下去，太扯了」，也有外送員同業分享說「夥伴……如果這個被開，你1.2個月都白跑了」。

根據道路交通管理處罰條例第54條，駕駛員若不遵守看守人員之指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越，或是在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車，可處新臺幣1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年，因而肇事者需吊銷其駕駛執照。