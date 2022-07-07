金門新冠確診至今累計6082例，近日來更是連續破百，引起鄉親議論：「降不下來！」縣衛生局推估隨著邊境管制放寬和暑假來到，大量旅遊人口湧進，確診人數將持續增加，且明顯發展也將落在全國疫情高峰之後，仍應落實各項防疫措施，保護自己也保護別人。

縣衛生局表示，因應邊境政策的陸續放寬，中央與病毒共存政策明確化，各項防疫政策鬆綁，在國家政策一體施行下，推估國內疫情恐將再攀新高。此外，金門前半年人流移動遠不如台灣頻繁，但隨著暑假來臨，鄉親與學生赴台機會增加，在台就讀的學子也會陸續返家，加上國旅補助將於7月15開始，預估跨海來玩的旅遊人口增多，地區確診人數也將隨之升高。

該局說明，相較於全國的確診比率，金門的確診人數及比率仍屬偏低，整體疫情尚稱平穩，但考量新冠Omicron病毒的高傳播力，民眾漸漸恢復社交及外食，地區的疫情應會延後發展，亦即落在全國疫情高峰之後。

金門縣衛生局呼籲，為減少兒童染疫發生重症，建議家長陪同小孩施打完整疫苗，6歲以下孩童也要減少旅遊移動，並做好日常清消工作，讓小朋友及長輩減少染疫機會。相關問題可撥打1999疫情關懷中心。