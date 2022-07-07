謝金燕外型亮眼、形象陽光健康，當年一首台語電音歌曲《姐姐》紅遍大街小巷，奠定她台語女歌神的地位，每每表演都超有誠意，受到眾多粉絲追捧，47歲的她在生活上也非常自律，時常秀出運動的日常近況；近日她在社群平台更新露腰照，透露自己都穿短版上衣的原因。

謝金燕今（7日）在Instagram發文，曬出一組短版上衣的照片，皮膚狀態看起來相當不錯，她穿著黃色短版上衣，露出一截小蠻腰，她的腰部仍有清晰的馬甲線，展現自律成果。謝金燕轉發貼文在限時動態表示：「不是姐愛炫腹，是我每件上衣都是這種短到爆的」，她回應粉絲疑問為什麼不買長的衣服，謝金燕回應：「不是教過你們買衣服要買逼死自己的衣服嗎？隨便舉手就看到肚子，還不趕快練起來……」，除了促進運動，她說短上衣還有一個好處「還有……穿這種出門你就不敢吃太多惹」。

謝金燕日前從美國回來後擔任職籃聯盟P. LEAGUE+（PLG）年度總冠軍系列賽G3開唱嘉賓，賣力演唱獲得全場尖叫，而當謝金燕脫下披風，立刻露出手臂上一整片刺青圖案，謝金燕對全新風格相當滿意，直呼：「是不是很不一樣，So cool（好酷）」，不過，就有網友好奇問：「姐姐的刺青是真的嗎？」還釣出謝金燕親民表示，她很喜歡這組刺青圖案，「整隻手臂真的具好抗（巨好看），但姐沒有勇氣刺青，而且還這麼大片，用貼的過過癮。」