長榮海運（2603）7日公布6月份合併營收，達603.44億元，創下歷史新高，也是首度突破600億元大關，較上月成長3.22％及比去年同期成長59.75％；累計上半年合併營收為3,458.33億元，年增82.09％。

#長榮 #合併營收 #月營收 #再創新高 #長榮海運