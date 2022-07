國際原物料價格攀升,原油、小米及大宗物資價格居高不下,通膨壓力持續增大導致萬物齊漲,而國內也受到影響,隨著繳稅季剛結束,民眾荷包不斷縮減,HAPPY GO體恤卡友們在疫情下的辛勞,推出「綁定存發票 中獎獎更多」活動,最高獎項可獲得10萬點,立即下載HAPPY GO APP並綁定財政部發票手機條碼,7月25日統一發票開獎日即可獲得獎上加獎雙倍幸福。

每到單月25日,財政部將會抽出統一發票開獎號碼,民眾引頸期盼中獎增添生活小確幸,即日起HAPPY GO加碼推出「綁定存發票 中獎獎更多」活動,提供中獎幸運兒雙重滿足,只要卡友在發票開獎日前在HAPPY GO APP完成綁定財政部發票手機條碼,並是當期發票號碼中獎幸運兒,即可參加HAPPY GO APP輪盤遊戲,最高獎項可獲得10萬點!其次則有5千點及5百點,其餘則皆可獲得5點,人人有獎。

除此之外,首次註冊HAPPY GO APP並成功綁定財政部發票手機條碼的卡友則可獲得200點,再綁定HAPPY GO PAY還能獲得200點,只要一指輕鬆操作,多重好康優惠直接到手,已下載HAPPY GO APP的卡友們,首次綁定財政部發票手機條碼也能獲得50點,揪身旁的親朋好友一起綁定雲端發票,還能再獲得200點。今年夏天快綁定雲端發票,一起參與「綁定存發票 中獎獎更多」人人有獎抽10萬點活動,未來也將不定時獲得驚喜優惠活動。