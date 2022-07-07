國民黨高雄市長參選人柯志恩一句「停電是高雄日常」，引爆藍綠互槓，無黨高市議員黃捷也加入戰局，黃捷提出台電數據批評，「若真要以市長任期為界來做比較，誰優誰劣其實一目了然」。柯志恩今（7）日晚間回嗆，這有實質的意義嗎？高雄從3年來平均每天停電4.12次，「進步」到平均每天停電3.14次是陳市府的功勞嗎？高雄人應該要說聲謝謝嗎？

柯志恩昨早結束拜廟行程後，近午返回位在三民區的國民黨高雄市黨部，未料卻發生停電，柯志恩酸「高雄的日常，第一天就碰到了」，國民黨總召童燕珍細數陳其邁上任後，2年停電34次，希望陳其邁不要又只會「說重話」，而是該拿出實際作為要求台電改善。

黃捷則提出數據狠嗆，柯志恩拿停電做文章，藍營片面指控陳其邁上任期間停電34次，這完全是惡意栽贓，藍營拿片面資訊做政治解讀並沒有意義。她也整理台電的統計數據供大家參考，若真要以市長任期為界來做比較，誰優誰劣其實一目了然。

此外，民進黨籍高市議員林智鴻也提數據回擊，高雄市長陳其邁去年上任後停電件數1179件，較前2年平均下降17.3％，痛批國民黨完全是為了攻擊而批評。

柯志恩今晚也不忍了再度親上火線反擊，她直言，昨天遷戶籍第一天就遇到停電，所以就有感而發的寫了一篇臉書，馬上就有兩位議員來「指教」，甚至用數據來比較韓市府與陳市府停電數據的差別，這有實質的意義嗎？

柯志恩提到，依黃捷議員所提供的數據，2019年1月~2020年8月（韓市長時期），停電次數高達2465次，平均每天要停4.12次。至於2020年9月~2022年6月（陳市長時期）停電2094次，平均每天停電3.14次。這不叫「高雄的日常」，什麼才是「高雄的日常」？

「高雄從3年來平均每天停電4.12次進步到平均每天停電3.14次是陳市府的功勞嗎？高雄人應該要說聲謝謝嗎？」柯志恩認為，這些數據都很片面，市民的感受像是電力不穩造成小商家的損失，甚至有呼吸器無法供氧，造成人身安危的風險，這些所謂的日常才是她最在乎的。