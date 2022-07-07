去年拿下隊史第4座木蘭女足聯賽冠軍的台中藍鯨，下月將代表台灣出征2022亞洲女子俱樂部錦標賽，台中市長盧秀燕今到太原足球場參加誓師大會，祝福藍鯨首次出征這項賽事，就能勇奪總冠軍。

盧秀燕表示，自己曾擔任中華足協副理事長，在電視台擔任主播時也播過足球賽，家人還曾擔任木蘭隊總領隊，與足球運動有非常深的淵源及特別感情。

盧秀燕其實也身兼台中藍鯨總領隊一職，台中市政府每年支持球隊並贊助經費，但市府預算有限，亞女足俱樂部錦標賽卻是新增賽事，盧秀燕也特別感謝麗明建設董事長吳春山贊助100萬元，讓參賽過程更順利、經費更充足。

台中藍鯨由隊長賴韋汝代表，將去年木蘭聯賽冠軍獎盃獻給台中市長盧秀燕。（台中市運動局提供）

亞女足俱樂部錦標賽從2019年開辦，為2024年改制為「亞洲女足冠軍聯賽」做準備，今年共7國女足聯賽冠軍隊角逐桂冠，台灣球隊則是首次獲邀參加。藍鯨第1階段將先赴泰國參加東亞區賽事，8月15日出戰緬甸I.S.P.E FC，21日對決地主隊BG College of Asian Scholars，小組第1才能參加10月下旬第2階段決賽。

除了8月出征亞洲俱樂部賽事，藍鯨陣中也有蔡明容、張季蘭、賴韋汝、潘昕妤、粘菁云、蘇育萱、賴麗琴、李佩容等培訓隊國腳，準備下周赴日參加東亞盃4強決賽，盧秀燕也期許這群藍鯨國腳助中華隊踢出好成績。