Miuccia Prada和Raf Simons以「BODY OF WORK」發表2022秋冬系列，在該大秀上特別邀情十位全球知名明星，演繹疫後可以正常上班是值得慶祝的，蕾哈娜日前為男友A$AP 在無線音樂節上助陣，也是他產後首度面對媒體，在此重要場合她以Prada 飛行夾克回歸鏡頭;台灣部分則有《華燈初上》中飾演刑警阿達走紅的章廣辰，以及范少勳、高爾宣 、婁峻碩等人搶先穿上新裝。
Prada 2022秋冬系列以「工裝」作為主軸，並以「慶祝生活」（Celebrating Life）為題貫穿其中，在襯衫、飛行員印花上可見與品牌長期合作的比利時藝術家Peter de Potter所拍攝的生活片段，其中男裝系列中以高科技絲綢材質打造的工裝造型，有相當多的造型變化;另外本季的極簡輪廓與材質等均為男女裝共享元素，例如雪特蘭針織、倒三角輪廓等。
雖說本季主旨於日常生活，但在服裝方面也運用不少晚禮服常見的素材，俗金屬絲線、雪紡、羽毛等元素，其中一套在西裝外套增毛海細節的單品，此一單品呈現的拼接效果融合正式與日常場合，張揚的毛海也象徵著每位上班族們在工作上認真得到的勳章，再度叩合「慶祝生活」主題。
配件部分，除近期在品牌社群狂打的三角幾何圖紋的Symbole系列包外，另外還有保齡球包型的新款皮革手提肩背包，以及「二合一」的三角型包，可兩只包款一起使用，亦可分開使用作為肩背、腰包使用，詢問度很高。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。