范少勳搶先穿上Prada 2022秋冬新品。（摘自范少勳IG）

蕾哈娜日前以Prada飛行夾克與男友A$AP出席無線音樂節。（CFP

Miuccia Prada和Raf Simons以「BODY OF WORK」發表2022秋冬系列，在該大秀上特別邀情十位全球知名明星，演繹疫後可以正常上班是值得慶祝的，蕾哈娜日前為男友A$AP 在無線音樂節上助陣，也是他產後首度面對媒體，在此重要場合她以Prada 飛行夾克回歸鏡頭;台灣部分則有《華燈初上》中飾演刑警阿達走紅的章廣辰，以及范少勳、高爾宣 、婁峻碩等人搶先穿上新裝。

Prada 2022 秋冬運用大量工裝元素，女裝部分除飛行夾克外也有許多俐落造型。（Prada提供）

Prada 2022 頌揚日常點滴，在服裝印花上運用許多日常可見的生活片段。（Prada提供）

Prada 2022秋冬系列以「工裝」作為主軸，並以「慶祝生活」（Celebrating Life）為題貫穿其中，在襯衫、飛行員印花上可見與品牌長期合作的比利時藝術家Peter de Potter所拍攝的生活片段，其中男裝系列中以高科技絲綢材質打造的工裝造型，有相當多的造型變化;另外本季的極簡輪廓與材質等均為男女裝共享元素，例如雪特蘭針織、倒三角輪廓等。

Prada2022秋冬系列。（Prada提供）

雖說本季主旨於日常生活，但在服裝方面也運用不少晚禮服常見的素材，俗金屬絲線、雪紡、羽毛等元素，其中一套在西裝外套增毛海細節的單品，此一單品呈現的拼接效果融合正式與日常場合，張揚的毛海也象徵著每位上班族們在工作上認真得到的勳章，再度叩合「慶祝生活」主題。

Prada Symbole幾何三角肩背包，9萬8000元。（Prada提供）

Prada 金屬耳環 ，2萬3500元。（Prada提供）

配件部分，除近期在品牌社群狂打的三角幾何圖紋的Symbole系列包外，另外還有保齡球包型的新款皮革手提肩背包，以及「二合一」的三角型包，可兩只包款一起使用，亦可分開使用作為肩背、腰包使用，詢問度很高。

Prada 皮革手提保齡球包，13萬元。（Prada提供）

Prada 三角肩背包，10萬5000元。（Prada提供）

Prada2022秋冬系列。（Prada提供）