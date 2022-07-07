甜心教主王心凌參加大陸綜藝《乘風破浪》，在節目開播演唱成名曲《愛你》，喚醒無數人回憶再度翻紅，日前有位網美因長相神似王心凌，又常常穿上不同於王心凌本尊的大膽穿著，掀起一陣暴動，而她本人也被神出身分叫作「采臻」，近日IG終於突破11萬粉絲，成名後她卻深深感嘆：「網路真的很可怕」。

近來靠著激似王心凌的外貌，網美采臻在PTT表特版突然爆紅，在她耳聞此事後，在社群置頂被說像王心凌的照片，緊接著脫掉上衣曬出比基尼照，露出筆直玉蔥腿和火辣螞蟻腰，超有料身材被封為「兇版王心凌」，哪知成名過後困擾也隨之而來，先前她從家裡走出門時，被保全直接以「王心凌」稱呼，讓她哭笑不得。

6日采臻在FB感嘆成名後的可怕之處，寫下：「網路真的很可怕⋯我家樓下的保全大哥都叫我王心凌了」，粉絲們不只感到很有趣，也紛紛誇讚起她的外貌，「王心凌完敗，她身材怎麼跟妳比」、「王心凌不會釣魚啦，我們不愛啦」、「他怎麼可以這樣叫，明明就是胸版王心凌啊！」、「期待《愛你》~釆蓁版上線」，引起熱議。

見狀，她也謙虛回覆：「別這麼說，聽說王心凌也很兇耶」，也有許多粉絲提出質疑，認為「保全怎麼會認錯人？」采臻也分析道：「他不是認錯，是看到網路新聞啦」，而到後來甚至被笑稱她也該唱《愛你》，她也幽默反問：「哈哈，哥～想來首愛你嗎」，該名網友看到後回話「下次約心凌釣魚，你好好練習愛你喔！」