今年芒果減產7成，但愛心不減！台南有一群善心人士在去年芒果盛產時，為幫助在地果農，攜手大坑休閒農場送芒果給南、北家扶中心的小朋友們品嘗，今年延續這份心意，將分批贈送200箱芒果給菩提林教養院、心德慈化教養院及台南醫院新化分院醫護人員。
疫情持續2年多以來，不少人都深感日子難過，受到疫情影響，企業及各界對公益組織捐款大幅下滑，但社會處處有溫情，此次發動送暖給菩提林教養院、心德慈化教養院的周俊豪，是新營太子國中學務主任，他邀約友人購買大坑休閒農場100箱金煌芒果，捐贈菩提林教養院、心德慈化教養院的折翼天使們享用。
新化大坑農場盛產的金煌芒果，由高齡9旬的蔡阿嬤和兒子蔡澄文栽種。蔡澄文表示，另有其他為善不欲人知的企業家也發起愛心訂購，用實際行動，力挺辛苦的第一線醫護人員，也讓每顆芒果，發揮最美好的價值。」
今天由蔡澄文開車將百箱芒果送至菩提林教養院、心德慈化教養院，下周則將送出另外100箱金煌芒果及在地盛產麻竹筍給台南醫院新化分院醫護人員，感謝疫情2年多以來，醫護人員不眠不休付出。
蔡澄文說，未來不排除以各種形式力挺公益，更期盼拋磚引玉能獲得大眾共鳴，一起讓社會共好。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。