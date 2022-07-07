台南一群善心人士攜手大坑休閒農場今天送出百箱芒果給教養院。(大坑休閒農場提供／曹婷婷台南傳真)

台南一群善心人士攜手大坑休閒農場今天送出百箱芒果給教養院。(大坑休閒農場提供／曹婷婷台南傳真)

台南一群善心人士攜手大坑休閒農場今天送出100箱芒果給教養院。(大坑休閒農場提供／曹婷婷台南傳真)

今年芒果減產7成，但愛心不減！台南有一群善心人士在去年芒果盛產時，為幫助在地果農，攜手大坑休閒農場送芒果給南、北家扶中心的小朋友們品嘗，今年延續這份心意，將分批贈送200箱芒果給菩提林教養院、心德慈化教養院及台南醫院新化分院醫護人員。

疫情持續2年多以來，不少人都深感日子難過，受到疫情影響，企業及各界對公益組織捐款大幅下滑，但社會處處有溫情，此次發動送暖給菩提林教養院、心德慈化教養院的周俊豪，是新營太子國中學務主任，他邀約友人購買大坑休閒農場100箱金煌芒果，捐贈菩提林教養院、心德慈化教養院的折翼天使們享用。

新化大坑農場盛產的金煌芒果，由高齡9旬的蔡阿嬤和兒子蔡澄文栽種。蔡澄文表示，另有其他為善不欲人知的企業家也發起愛心訂購，用實際行動，力挺辛苦的第一線醫護人員，也讓每顆芒果，發揮最美好的價值。」

今天由蔡澄文開車將百箱芒果送至菩提林教養院、心德慈化教養院，下周則將送出另外100箱金煌芒果及在地盛產麻竹筍給台南醫院新化分院醫護人員，感謝疫情2年多以來，醫護人員不眠不休付出。

蔡澄文說，未來不排除以各種形式力挺公益，更期盼拋磚引玉能獲得大眾共鳴，一起讓社會共好。