臺灣企銀統計，今年前六月合併累計自結各項提存前稅前淨利60.38億元，於提列各項提存9.86億元後，合併累計自結稅前淨利50.52億元，合併累計自結稅後淨利41.36億元，合併每股稅前盈餘（EPS）0.65元，合併每股稅後盈餘（EPS）0.53元，合併每股淨值12.79元。

臺企銀今年前六月合併累計自結淨收益129.37億元，較去年同期成長12.27％；各項提存前稅前淨利60.38億元，較去年同期成長16.24％；稅前淨利50.52億元，較去年同期成長77.22％；稅後淨利41.36億元，較去年同期成長67.89％，以上皆創歷年同期新高。

臺企銀上半年獲利表現亮眼，續創歷年同期新高。臺企銀指出，主要是存放款規模及利差持續擴大，同時積極開創多元獲利，使財富管理及放款手續費淨收益大幅提升，挹注獲利上揚。

接下來臺企銀將持續優化資產品質，強化授信品質管理及風險分散，提升經營績效，努力為股東創造最大的價值。