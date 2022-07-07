位於台北市迪化街的「廣和堂藥舖」2009年登錄為歷史建築，後作為北市首座私人博物館「迪化207博物館」，不過因屋主暨創辦人陳國慈年邁欲退休，因此將於今年8月底熄燈，後續將由龍應台文化基金會承租，將規劃後續營運方向。

「迪化207博物館」位於台北市迪化街一段207號，原為「廣和堂藥舖」，房子建於1962年，2009年列為「歷史建築」，2016年由台積電資深副總暨法務長、國家表演藝術中心董事長的陳國慈承購，後由陳國慈創辦成立「迪化207博物館」，也是北市首座私人博物館，5年來共舉辦了21檔展覽、5場巡迴展、87場講座及21場講座影片線上看。

陳國慈表示，「隨著我的年齡以及家人都在香港，往後我在台灣居住的時間將大量減少，無法親自繼續監督及參與迪化207博物館的營運。」因此決定今年8月31日正式退休，並結束迪化207博物館。而此次謝幕特展「老宅。曾經－台灣百年民宅之美」為免費參觀，展期至8月31日，7月31日更有陳國慈親自主講的講座，歡迎民眾踴躍參與。

陳國慈表示：「老房子活化就像是一場接力賽」接下來這棟歷史建築將由龍應台文化基金會承租，至於後續使用方式，龍應台文化基金會仍在規劃，無法對外說明。