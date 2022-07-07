日本航空公司7日在桃機登機門舉行七夕祈福活動，邀請搭機乘客在許願福籤寫下心願。（陳麒全攝）

日本航空公司為了與乘客分享幸福，7日上午在日航JL-802飛東京班機的候機室舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了「七夕許願竹」以及「許願福籤」。（陳麒全攝）

日本航空公司為了與乘客分享幸福，7日上午在日航JL-802飛東京班機的候機室舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了「七夕許願竹」以及「許願福籤」。（陳麒全攝）

日本航空公司7日在桃機登機門舉行七夕祈福活動，邀請搭機乘客在許願福籤寫下心願，掛在許願竹上，隨後將許願福籤空運前往日本仙台大崎八幡宮奉納，旅客紛紛許願福籤寫下心願，在也期許透過活動，為國境開放提早準備。

國曆7月7日是日本七夕祭（Tanabata Matsuri），日本各地除舉行熱鬧的慶典，男女也會把寫上心願的紙籤懸掛在竹枝上祈求願望達成。日本航空公司為了與乘客分享幸福，7日上午在日航JL-802飛東京班機的候機室舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了「七夕許願竹」以及「許願福籤」，由身著日式浴衣的「浴衣LADY」展現日本舞蹈，並協助旅客在「許願福籤」上寫下自己的願望，掛在許願竹上，後續將空運前往日本仙台歷史最悠久、最靈驗的寺廟的大崎八幡宮奉納，希望旅客的心願都能完成。

來台學習英文已經三年多的旅客渡邊美優表示，因為疫情的關係已經一年多沒有回家，這次特別利用暑假期間返回日本探望家人，預計8月份再回到台灣，她也在許願福籤上寫下心願，希望這一年家人與朋友都能健康的過生活。

前往日本轉機赴美的陳女士表示，因為疫情的關係已經很久沒有跟兒女及孫子們相聚，這次搭機剛好遇到日本航空舉辦祈福活動，雖然已經很久沒有到日本旅遊，但透過寫許願福籤覺得很有儀式感，剛好也可以為家人祈求在疫情期間身體健康平安。