繼《英雄的背後》紀錄片深獲好評後，台灣彩券今再推出品牌形象系列影片《英雄不孤單》，透過募集全臺22個縣市的公益彩券經銷商共同參與，將多年來經銷商們心中最誠摯的謝意、護佑家人凝聚情感的支持與擁有穩定工作的自信等，透過這次的影片，傳遞給每位曾購買公益彩券的消費者，感謝他們都是支撐經銷商英雄的最佳夥伴。

台灣彩券於6月推出品牌形象紀錄影片《英雄的背後》，邀請台北電影節最佳導演蕭雅全執導，以真實的紀錄角度，讓民眾看見跨越兩代家庭的彩券影響力，影片上映後已近3百萬觀看，吸引超過百位網友留言。

全新品牌形象影片《英雄不孤單》於全臺各縣市進行募集，共募集了3百多則公益彩券經銷商的照片與心聲，影片中可看到街頭巷尾熟悉的彩券行，經銷商與家人親友們一起開心合影，每張照片的背後，述說著多年來販賣公益彩券所帶來的力量，透過一張張小小的彩券，讓經銷商們能夠靠自己的努力撐起一個家，讓子女過著無憂無慮的生活，也讓自己更有自信更加開朗。

每個正向的改變都是因為每位消費者善意挺身，讓他們不再孤單，可以自信地勇往直前，成為家人心目中的英雄。

今年6月台灣彩券以紀錄影片《英雄的背後》作為品牌形象的首波溝通，透過寫實的鏡頭記錄，以公益彩券經銷商子女的視角，帶領民眾了解到每一位彩券經銷商，都擁有不被現實環境打倒的奮勇精神，影片上映後已吸引近3百萬人次觀看，家人之間真實又暖心的繫絆，讓逾百位網友紛紛留言表示深受感動，「看到後面直接噴淚」、「看完更想哭，好感動想回家抱抱爸媽」、「謝謝每位用心支撐整個家庭的英雄」。

許多網友表示，看完影片才知道公益彩券默默幫助了許多人，「想不到買彩券這小小的行為可以帶給一個家庭這麼大的影響」、「彩券真的照顧了很多辛苦家庭」。

每張公益彩券不管有無中獎，在臺灣的某個角落都會有人因此而獲得幫助，每張公益彩券的背後，都是好事的起點。大家可至台灣彩券官方Youtube頻道收看最新品牌形象英雄系列影片《英雄不孤單》（https：／／youtu.be／lU7_zpHbrfg），一起見證公益彩券讓好事發生的力量。