由世紀當代舞團首次與台北捷運合辦《出口》國際藝術節，在台北捷運紅線7個捷運站，有國內外不同領域藝術家、近百位表演者參與展覽和演出。（姚志平攝）

由世紀當代舞團首次與台北捷運合辦《出口》國際藝術節，在台北捷運紅線7個捷運站，有國內外不同領域藝術家、近百位表演者參與展覽和演出。（姚志平攝）

搭捷運時在出口處和藝術不期而遇，由世紀當代舞團首次與台北捷運合辦《出口》國際藝術節，在台北捷運紅線7個捷運站，有國內外不同領域藝術家、近百位表演者參與展覽和演出，現在捷運站已可看到展覽，將持續到7月底。

總策劃人姚淑芬表示，想讓觀眾體會到，地鐵風貌和城市之間到底有沒有什麼關聯？「他們也可以從中想像個人經驗、記憶，是值得關注的事情，不管是展覽或是演出，我覺得應該可以是全民化的運動，地鐵是運載最多人數的場所，何不幻化成一個地鐵捷運藝術節？」

姚淑芬是國家文藝獎得主、世紀當代舞團創辦人，這次她以「移動、移居、移民」為主要概念，內容涵蓋藝術裝置展覽、行為出沒、假日閃燃、各國藝術家聯合講座與工作坊，以2000年創團作品《走出．出走》的巴黎風景，串聯成「《出口》國際藝術節」，橫跨台北、巴黎、倫敦、香港、紐約與東京的國際版圖，將7座捷運車站打造成6座國際城市，讓捷運車站成為鮮活的公共藝術，以肢體擷取日常移動中的浮光掠影，催化出整整28天不間斷的精采演出，共同打造城市有機的藝術連線。

此次所有活動皆可免費參與，詳細資訊請上2022出口國際藝術節官方網站www.exittw.com查詢。