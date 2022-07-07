家事勞工因為不適用勞動基準法，所以基本工資不受基本工資限制，由雙方自行議定，其中藍領家事移工則由移工來源國駐台辦事處驗證，各國現行要求至少每月要1萬7000元，就業安定基金管理會今天召開會議討論，會中有委員認為由於缺工等原因，目前家事移工的實質聘僱薪資已達2萬元，建議應把家事移工薪資調為2萬元，初估會影響國內約18萬個家庭。

勞動部表示，就業安定基金管理會委員提出臨時提案主動調薪，要求為避免低薪影響台灣國際形象，降低家事移工要求轉換雇主或發生行蹤不明等情事，建議勞動部應儘速研議調高家事移工薪資，建議由現行1.7萬元月薪提高至少為2萬元，並對經濟弱勢家庭提供薪資補貼，以減低調薪對該等家庭產生衝擊。

勞動部說明，現行家事移工薪資每月下限為1.7萬元，2015年實施迄今已7年未調整，相較同期產業移工薪資差距越加擴大。移工來源國近年也陸續於雙邊勞工會議提出家事移工調薪訴求，印尼2020年提出零付費政策，更與家事移工薪資偏低有關。因疫情因素導致移工入境人數減少，家事移工與產業移工薪資落差，導致部分家事移工要求跨業轉換雇主，藉以賺取更高報酬，甚至發生行蹤不明等情事，影響雇主用人權益甚鉅，合理調整家事移工薪資確有必要。另現行就業服務法已有低收入戶或中低收入戶等經濟弱勢雇主免繳納就業安定費之規範，發展署將參考委員意見研議辦理。

針對今日就業安定基金管理會委員臨時提案決議，發展署將儘速參考委員意見提出整體調薪措施。此外，協助經濟弱勢家庭減少衝擊具體做法，涉及就業安定基金運用，將提送就業安定基金管理會同意後對外發布，以兼顧雇主及移工權益。