傳出美國將決定是否取消部分對華加徵的關稅，但同時可能啟動一項新的反補貼調查。陸商務部周四（7日）表示，取消全部對華加徵關稅，將對降低美國內通膨水平有實質效果，早一天取消，消費者和企業就能早一天受益；同時反對貿易保護主義做法，促美方不要出台新的貿易措施。

陸商務部發言人束珏婷在記者會上表示，中方始終認為，取消全部對華加徵關稅，有利中美兩國和世界。中美多家智庫和研究機構都曾做過測算，取消全部對華加徵關稅將對降低美國內通膨水平有實質性效果。

她說，在當前高通膨形勢下，美方早一天取消對華加徵關稅，消費者和企業就能早一天受益。中美雙方應相向而行、共同努力，為經貿合作創造氛圍和條件，維護全球貿易和產業鏈供應鏈穩定。

她強調，美方在產業補貼方面對中方的指責與事實完全不符。中國加入世貿組織以來，認真履行加入承諾，遵守世貿組織《補貼和反補貼措施協定》的各項義務，全面取消協定下的禁止性補貼。對於世貿規則允許使用的其它補貼，中方補貼水平和方式均符合世貿規則。中方一貫反對301調查等貿易保護主義做法，敦促美方不要出台新的貿易措施。