《李茂扮太子》常遠。（華映提供）

由新導演高可編劇及執導古裝喜劇片《李茂扮太子》，集合大陸高票房喜劇演員馬麗、常遠、艾倫等人合作搞笑，及有「亞洲最美」之稱的韓星克拉拉客串美麗女巫一角。在大陸創下近17.7億的超高票房，女主角馬麗表示必需天天花4個小時變身古人，雖然辛苦但和一群有默契的老友合作演出，一起想搞笑梗，天天都拍得很開心，而她的老公許文赫是電影的表演指導，讓她笑說：「常遠知道我老公會跆拳道，現場演感情戲時就放不太開。」

《李茂扮太子》從片名就看得出電影大玩諧音哏，故事靈感來自知名的民間傳說《狸貓換太子》，導演高可花了3年的時間編劇本及其中的笑梗，「這是個架空歷史的古裝劇，給喜劇更大的表演空間，跳脫許多現實的限制，讓笑點可以做得更炸。」

馬麗是大陸喜劇團體開心麻花的當家一姐，以電影《夏洛特煩惱》成功躍上大銀幕，接連演出多部大賣喜劇作品，在今年2月她累積票房成績超過百億人民幣（約444.2億台幣）的紀錄，成為首位票房破百億的大陸女演員，證明她喜劇功力過人，獲得觀眾喜愛，累積票房的實力驚人。在《李茂扮太子》中化身武藝高強的大鑣局第二代，卻愛上出身寒微的小捕快常遠，2人私奔成親，但她的老公竟和當朝太子容貌相似，還上演身份調換戲碼，讓搞不清狀況的馬麗鬧出不少無厘頭笑話。

馬麗表示再次和許多熟悉的老搭檔常遠、艾倫等人合作，雖然天天要花4個小時辛苦穿上古裝，還是拍得很開心，「上回演常遠的媽媽，這次變成演老婆，很有新鮮感。」而她的老公許文赫是該片表演指導，「我和老公認識以來，他常會協助我建立角色，這次可以一起工作，可以在現場直接討論，是很好的事。」但也因為老公在現場，每次要演夫妻間的親密互動，常遠都放不太開，馬麗說：「因為常遠知道許文赫學過跆拳道，演感情戲時，常遠就明顯放不開，我特別要許文赫來指導他演出。」

《李茂扮太子》故事描述富家女楊家珍（馬麗飾）與小捕快李茂（常遠飾）成婚，小兩口平日很恩愛，但李茂的出身不夠高，讓這段婚姻始終得不到楊家珍父母的認可，也總讓他們爭執不斷。李茂用盡各種方式想獲得升遷，得到岳家認同，讓老婆過上好日子。一次意外，他發現自己竟然與當朝太子的相貌相同，一個想進宮獲得晉升，一個想出宮獲得自由，兩人一拍即合，同意交換身份，這一換，攪得楊家和皇宮中都雞飛狗跳，卻不知兩人正一步步捲入尚書大人的陰謀裡。將於7月22日在台上映。