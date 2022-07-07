國光劇團7日舉行「團慶公演」彩排記者會，京劇小天后黃宇琳（見圖）在《活捉》戲碼中綁上硬蹻，硬功夫走魂步，搭配揮舞水袖的輕飄弧度，必讓觀眾感受到鬼氣逼人的陰森感。（杜宜諳攝）

國光劇團7日舉行「團慶公演」彩排記者會，京劇小天后黃宇琳（見圖）在《活捉》戲碼中綁上硬蹻，硬功夫走魂步，搭配揮舞水袖的輕飄弧度，必讓觀眾感受到鬼氣逼人的陰森感。（杜宜諳攝）

國光劇團7日舉行「團慶公演」彩排記者會，由知名丑行演員陳清河（左）和京劇小天后黃宇琳（右）演出拿手好戲《活捉》。（實習攝影記者謝家瑀攝）

國光劇團7日舉行「團慶公演」彩排記者會，京劇小天后黃宇琳腳踩硬蹻，僅用腳指尖移動，施展出飄忽平移的鬼步。（實習攝影記者謝家瑀攝）

國光劇團7日舉行「團慶公演」彩排記者會，京劇小天后黃宇琳（右）及丑行演員陳清河（左）現場演出拿手戲《活捉》。（杜宜諳攝）

國光劇團7日舉行「團慶公演」彩排記者會，京劇小天后黃宇琳（右）及丑行演員陳清河（左）演出拿手戲《活捉》，黃宇琳綁上硬蹻，以全身著地之處僅有腳指尖的硬功夫上椅子。（杜宜諳攝）

國光劇團7日舉行「團慶公演」彩排記者會，由知名丑行演員陳清河（左）和京劇小天后黃宇琳（右）演出拿手好戲《活捉》。（實習攝影記者謝家瑀攝）

國光劇團7日舉行「團慶公演」彩排記者會，京劇小天后黃宇琳（見圖）在《活捉》戲碼中綁上硬蹻，硬功夫走魂步，搭配揮舞水袖的輕飄弧度，必讓觀眾感受到鬼氣逼人的陰森感。（杜宜諳攝）

國光劇團7日舉行「團慶公演」彩排記者會，丑行演員陳清河（左）在《活捉》中，帶來絕活「鑽被窩」。（杜宜諳攝）

國光劇團7日舉行「團慶公演」彩排記者會，丑行演員陳清河（見圖）在《活捉》中，將以「鑽被窩」、「提燈影子」等絕活，讓張三郎被迷惑靈魂出竅的驚悚活靈活現。（杜宜諳攝）

國光劇團7日舉行「團慶公演」彩排記者會，而精美場景設計及現代聲光效果，以原汁原味的現場演奏搭配演員們精湛演出，勢必讓觀眾大飽眼福。（杜宜諳攝）

國光劇團7日舉行「團慶公演」彩排記者會，京劇小天后黃宇琳（見圖）在《活捉》戲碼中綁上硬蹻，硬功夫走魂步，搭配揮舞水袖的輕飄弧度，必讓觀眾感受到鬼氣逼人的陰森感。（杜宜諳攝）

國立傳統藝術中心轄下國光劇團在台灣戲曲中心將帶來3天共4場精彩無比的【團慶公演】，7日舉行「團慶公演」彩排記者會，京劇小天后黃宇琳及丑行演員陳清河現場演出拿手戲《活捉》。

黃宇琳為將女鬼角色發揮到淋漓盡致而綁上硬蹻，以全身著地之處僅有腳指尖的硬功夫走魂步、跑圓場、下腰、上椅子，再搭配揮舞水袖的弧度，必讓觀眾感受到鬼氣逼人的陰森感。演出負心漢張文遠的陳清河則將以「鑽被窩」、「提燈影子」等絕活，讓張三郎被迷惑靈魂出竅的驚悚活靈活現，而默契十足的兩人讓《活捉》更加精彩可期。

本次公演戲目由青年演員黃詩雅主演的《楊門女將》打前鋒；資深演員王逸蛟、鄒慈愛、劉化蒂、王鶯華、羅慎貞在老生專長帶來經典折子戲《秦瓊觀障》、《伯牙摔琴》、《臥龍吊孝》、《天雷報》；黃宇琳在黃宇琳專場中帶來拿手好戲《癡夢》、《活捉》，同場亦有國光武旦張珈羚演出《盜仙草》、國光武生李家德帶來《呂布試馬》；壓軸大戲則由兩大男神唐文華、溫宇航披掛上陣，攜手演出囊括「群英會」、「借東風」、「華容道」的經典三國戲《群借華》，勢必讓戲迷一飽眼福。