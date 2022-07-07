1名機車騎士在路上被目擊輪胎已磨到出現「生命線」，胎紋中央出現內部網狀布，目擊民眾拍下照片說「年紀輕輕，卻很勇敢」，而照片的吸睛焦點卻不只輪胎，還有機車後座的「長腿正妹」，網友留言笑說「我膚淺了，我只注意到妹子的腿」、「我一直看他的腿想說怎了」、「羨慕那個腿」。

該名網友在臉書「路上觀察學院」發文貼出1張照片，照片中1輛機車輪胎中央已磨損的相當嚴重，幾乎已經見到裡頭網狀布，代表已經磨到內部纖維層，極有可能在路上行駛時引發爆胎，造成危險，目擊網友發文說「年紀輕輕，卻很勇敢」，照片曝光網友卻紛紛歪樓了。

機車騎士在路上被目擊輪胎已磨到出現「生命線」，，而照片的吸睛焦點卻不只輪胎，還有機車後座的「長腿正妹」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

因為照片中該輛機車後座載著1名「長腿正妹」，該正妹身穿熱褲秀出白皙、細長美腿，讓網友紛紛留言喊「抱歉，我膚淺了，我只注意到妹子的腿」、「我一直看他的腿想說怎了」、「羨慕那個腿」、「不好意思，我膚淺了」、「看來很多人的焦點很特別，正好我也是」、「想說腿怎麼了+1」。

也有不少網友說「車上載著事業線，就忘記『生命線』了」、「旁邊胎紋這麼深，中間都光了，大概是燒胎仔吧」、「生命線出現了」、「我都會提醒欸」；據悉胎紋溝槽中間有小突起的指示塊，稱為安全線，若指示塊跟兩邊一樣高，就表示輪胎已經磨到安全線、該換輪胎，否則容易導致爆胎意外。