Junior努力拍戲為未來成家買房做準備。（羅永銘攝）

宋品葳長相清秀，有「小趙薇」稱號。（羅永銘攝）

宋品葳原本是舞者，這回是首次戲劇演出，期待家人看到裸露戲反應。（羅永銘攝）

韓宜邦（Junior）和同門師妹宋品葳今（7日）為主演的台視8點檔《美麗人生》接受訪問。Junior一結束《天之驕女》才休息一個月就馬不停蹄投入《美麗人生》拍攝，坦言努力拍戲是為了要存錢買房，目前鎖定內湖區3房2廳做為未來成家房，但他卻說目前沒有女朋友，也不會先有後婚，只是他和林萱瑜的緋聞傳得熱烈，他仍堅稱2人只是好朋友，「現在可以有很多朋友，不用把話講死。」

Junior和林萱瑜因合演《天之驕女》傳出緋聞，被拍到溫馨接送，女方也曾在臉書上PO出2人互動照片，Junior仍堅稱2人是好朋友，還說「工作順路都會順便載朋友上下班。」未來如果交女友了也不會公開放閃，還提醒宋品葳不要曬恩愛，「因為恩愛曬得越重，分手後就是巴掌打在臉上。」

Junior說只有確定要結婚了才會分享喜訊，是否怕戀情見光死？「也不是怕見光死，但就是會留紀錄，會有樹狀圖，永遠會被提起來，是個傷害。」而好兄弟楊祐寧將在月底舉行婚禮，他表示早知情且已向公司提前告假了，「我是擋酒部隊，紅包數字絕對不會小。」

提到逝世快2年的好兄弟黃鴻升（小鬼），Junior坦言還是很想他，小鬼的離世讓他對人生有不一樣的想法，想做的事情就會去做，「以前做很多事情，會顧慮對不起誰，現在只覺得，人生這麼短，沒有人可以讓我對不起自己。」現在能夠很果決做決定，對工作上的要求也提高了。

宋品葳和Junior在劇中有段糾纏不清的情感，2人交往4年，Junior突告知女方家裡負債，宋品葳憤而提分手卻後悔，和男方糾纏不清。宋品葳表示3年前曾有過和劇中一樣的經驗，「不算死纏爛打，但就是讓他知道我在等他。」男方會在Line上噓寒問暖，讓她認為還有機會，然而這一等卻等了1年半，男方交了新女友，自己儼然成為備胎，「後來就放棄了，現在也沒有聯絡。」

宋品葳過去曾是舞者，宋品葳過去曾是舞者，這回是首次戲劇演出，劇中還有對Junior「以身相許」的橋段，雖說身穿小可愛、做好防護措施，但在鏡頭上看起來就是全裸家人有看8點檔的習慣，她笑說非常期待裸露戲播出時家人的反應。