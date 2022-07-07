王力宏2013年與圈外女友李靚蕾在美國登記結婚，結婚8年，去年李靚蕾在社群平台上踢爆男方私生活混亂，雙方隔空交戰各說各話，李靚蕾更提到王力宏與多名女性間的細節，被外界戲稱「蕾神之錘」；不過近期有網友發現兩人在紐約的離婚案件有了最新進展，李靚蕾並未提交王力宏出軌證據，因此被法官判決藐視法庭。

今（7日）有網友發現王力宏與李靚蕾在紐約的離婚案件有新進展，因李靚蕾方一直未提交認和有關王力宏出軌的證據等，被法官判定為藐視法庭，罪名成立，將強制執行王力宏的應有權利，這起判決在網上一公布，立刻引起無數網友討論，部分網友認為事件大反轉「弄半天啥證據沒有啊」，也有網友認為實質證據很難找「其實千千萬萬個家庭的女性受害者裡，都沒有辦法在法庭拿出實質性證據。除非早留個心眼」、「得實事求是，有證據甩證據，但有時候男的渣爛出軌做得滴水不漏確實抓把柄難，李靚蕾加油吧」，有粉絲為王力宏抱不平「在演唱會現場見過幾次李，從來沒有愛屋及烏過，小作文的內容假的不能再假，力宏早日脫離魔掌！」、「王力宏臺灣版的德普」。

而李靚蕾的社群帳號目前沒有針對此事進行回應，此外，兩人第二次調解庭仍無法達到共識，所以要等到八月再開庭。其實過去就有鄉民在PTT預測，指李靚蕾跟王力宏會不會就是台版的強尼戴普跟安柏赫德，原PO認為，王力宏和李靚蕾存在古怪之處，「蕾神也沒壓倒性勝利，被律師噴藐視法庭」，並說等到李靚蕾離婚官司勝訴，「無稅入帳十億以上應該跑不掉，未來再開個Podcast說自己的女權小故事」，狂酸李靚蕾根本是「台版安柏赫德」。

判決結果出爐。（圖／微博）

判決結果出爐。（圖／微博）

不過原PO也說王力宏肯定不好欺負，「以他的財力跟人脈要來搞個宏神之鎚大反擊，變成台灣版的強尼戴普也不無可能」，其他鄉民看完文章後，也提出看法「台灣沒有直播實在是太可惜」、「不然那幾天新聞應該會很好看」、「未審先判男方說實在也不公平就是」、「蕾神不知道這次會不會跟安柏一樣下神壇」。