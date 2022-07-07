英國首相強生遭逼宮垮台 眾叛親離關鍵原因曝光

慘遭逼宮的英國首相強生（Boris Johnson），7日終於同意將離開唐寧街10號。「美聯社」（AP）整理了強生至今政治生涯中的主要事件，看看這位備受爭議的英國領袖是如何崛起與衰落。

2001至2008年：擔任英國下議院議員。

2008至2016年：擔任倫敦市長，獲得主辦2012年夏季奧運會的榮譽。

2016年：英國脫歐運動的協同領導者。

2016至2018年：於時任英國首相梅伊（Theresa May）手下擔任外交大臣，但因反對梅伊的軟脫歐政策，於2018年7月辭職。

2019年6月7日：梅伊辭去英國保守黨黨魁的職務，黨內分裂為支持梅伊軟脫歐政策者，以及支持強生的脫歐強硬派。

2019年7月23日：強生於保守黨選舉中獲勝，成為該黨黨魁，並於隔天接任首相，堅稱無論是否達成協議，英國都將在10月31日離開歐盟。

2019年8月28日：強生宣布關閉國會至10月中旬，減少反對者阻止無協議脫歐的時間。

2019年9月3日：21名保守黨議員「叛變」，支持一項要求政府在無法與歐盟達成協議時延長脫歐時限的法案，讓其獲得通過，前述21人遭開除黨籍。

2019年9月24日：英國最高法院裁定政府強行關閉國會的舉動非法。

2019年10月19日：強生向歐盟提出延遲脫歐的要求，新時限為2020年1月31日。

2019年11月6日：強生為爭取更多議會席次讓脫歐順利進行，宣布解散國會並於12月提前大選。

2019年12月12日：強生率領保守黨在大選中贏得過半席次，讓他成為繼柴契爾夫人（Margaret Thatcher）以來，在選舉中最為成功的保守黨黨魁。

2020年1月23日：脫歐協議於英國國會獲得通過，歐洲議會6天後批准。

2020年3月23日：由於新冠肺炎（COVID-19）疫情，強生首次下令英國封城。

2020年4月5日：強生因新冠肺炎住院，稍後一度轉入加護病房。

2021年11月3日：保守黨議員派特森（Owen Paterson）因違反遊說規定而面臨停職，強生試圖強迫保守黨議員投票推翻此事，但隔天在各方強烈反對下放棄，派特森辭職。

2021年11月30日：指控英國官員於疫情期間多次舉行派對的「派對門」（Partygate）醜聞爆發。

2021年12月8日：強生授權對「派對門」進行調查。

2022年2月3日：包括麥薩（Munira Mirza）在內的4名高階幕僚同時辭職。

2022年3月23日：強生政府宣布新支出計畫，遭批無法有效協助民眾因應飛漲的生活成本，如拒絕對石油和天然氣公司徵收暴利稅。

2022年4月12日：強生因曾於疫情期間參加一場派對而遭罰款，被反對派稱為是史上首位在任期間違法的英國首相。

2022年5月22日：「派對門」調查結果公布，詳細闡述2020年5月至2021年4月間的16次派對經過。

2022年5月26日：強生政府服軟，同意對石油和天然氣公司徵收25%的暴利稅。

2022年6月6日：強生自不信任案中倖存，但有約41%成員投票反對，動搖了他的執政基礎。

2022年6月24日：保守黨在2場國會補選中慘敗。

2022年6月30日：保守黨副黨鞭品契爾（Christopher Pincher）因涉及性醜聞引咎辭職。

2022年7月5日：財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和衛生大臣賈維德（Sajid Javid）聲稱強生對品契爾醜聞視而不見，相繼辭職抗議。

2022年7月6日：數十名部長宣布辭職並抨擊強生的領導。

2022年7月7日：強生同意辭去保守黨黨魁和首相的職務。