受到央行啟動升息、俄烏戰爭、通膨升溫、大陸封城、防疫險理賠潮等五大利空齊發，重擊我國金融三業獲利。金管會7日公布最新統計，2022年前五月銀行、證券期貨投信和保險業的稅前盈餘僅3,632.49億元，較去年同期年減21％，其中銀行獲利有穩住，年增4％，縮水最多的是被台股拖累的券商，獲利衰退逾五成。

金管會指出，金融三業中，銀行業2022年前五月稅前盈餘達1,762.5億元、年增4％；證券期貨投信業則賺270.99億元、年減54.43％；保險業賺1,599億元、年減30.87％。

銀行局主秘侯立洋說，銀行業前五月獲利持穩，主因是本國銀行受惠升息及放款餘額增加，推升銀行利息淨收益所致。包括本國銀行、外銀、陸銀、信合社、郵局都是呈現獲利成長狀況，只有票金業獲利衰退逾三成，主要是殖利率上升，票券業持有票券評價利益減少所致。

證期券商、期貨業獲利較去年重衰五成，證期局副局長高晶萍表示，主要是受台股量縮價跌，券商經紀、自營業務收入大減，投信業也因自有資金投資受益憑證產生評價損失，導致今年前五月獲利全陷入衰退。她指出，整體大環境包括：央行啟動升息、通膨升溫、俄烏戰爭，大陸封城等都增加金融市場不確定。

據統計，今年前五月證券業稅前盈餘270.99億元、年減54.43％。其中，券商賺197.12億元衰退最大，較去年同期衰退61.52％；期貨業賺17.06億元、年減20.39％；投信業賺56.81億元，年減6.9％。

高晶萍分析，券商首季獲利衰退，是因台股前五月交易量較去年減少，導致券商自營和經紀收入，各較去年大減了183.4億元、及172.35億元；期貨經紀交易量年減9％，使期貨保證金收入下降，投信業則是因自有資金投資受益憑證產生評價損失。

保險業今年前五月獲利1,599億元、年減30.87％，其中壽險業因淨投資損益年減7.6％(或442億元)，導致壽險業稅前盈餘降到1,695億元、年減23.6％，產險業則因防疫保單理賠擴大，由盈轉虧96億元、年減2.03倍。