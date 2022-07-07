因應國際大宗穀物價格波動，農委會在今年上半年協調飼料業者提前採購，雖然現行飼料玉米期貨、航運價格已有明顯下滑，農委會預估8月起受到航運價格下滑，飼料價格可望回落，而玉米價格的反映時間點會最快會落在今年9月以後，有助於紓解畜禽農民成本壓力。

農委會表示，受到新冠疫情、烏俄戰爭及國際塞港等因素影響，致國際大宗穀物價格及運費大幅上漲，業者已完成至本年11月份前國內飼料玉米需求量採購作業；另今年6至8月飼料玉米預計到港量亦較2021年同期增加3成，又於6月底前已累計釋出國產搗碎糙米1.2萬噸及飼料玉米7.2萬噸，均已發揮確保畜禽飼糧供應無虞。

農委會說明，依據國際飼料玉米期貨價格走勢，預期本年8月起可自高點回落，第3季價格相較第2季可望回穩，業者亦進一步預估，第4季價格也將持續呈現較明顯跌幅，可紓緩飼料玉米原物料進口成本，並提供國內飼料產品價格調降反映。

農委會指出，為確保國內飼料玉米量足價穩，將持續穩定飼料玉米購儲量，監控散裝船期運程正常，擴大種植面積提高國內玉米自給率，視需要釋出國產搗碎糙米，以及就玉米免徵進口營業稅部分持續滾動檢討辦理。