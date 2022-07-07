去年季後遭到樂天桃猿釋出的江國謙，今年獲得統一獅隊機會，他在6日比賽中繼1局無失分，除了收下久違的中繼成功外，也幫高中同學古林睿鍚守住勝投，今天中午古林睿煬也兌現承諾，請他吃午餐。

昨天獅隊在6局上追平比分，古林睿煬完成6局投球任務後退場，7局上靠著對方守備失誤跑回超前分，也讓古林睿煬取得勝投候選人資格。7局下獅隊換上江國謙，他用12球完成1局任務，拿下個人睽違2年的中繼成功。

江國謙表示，不僅許久未登板，也很久沒遇上低比分領先局面，自己只是依照著捕手林岱安的指示，一顆一顆去投。他透露剛上場前有想到「古林的勝投」，但登板後就只專注在場上，「自己的同學，更想幫他守起來。」

平鎮高中同學幫忙守成，昨天賽後古林睿煬也大方比讚，還說要請將國謙吃飯，今天中午他也兌現承諾，江國謙透露，「我們叫外送吃鐵板燒，沒有點特別多啦！有吃飽就好了。」

拿下轉隊後首次中繼成功，江國謙十分感動，「其實我沒有特別想這個，現在只要還能在投手丘上投球就是很幸福的事了，最重要的是球隊贏球就就好。」

從遭戰力外球員到現在又獲得投球機會，江國謙感謝球團、教練團的指導與信任，「他們不管分差，就是讓我上去投。」總教練林岳平也給予他很多指導，「有次我上去把施子謙留下來的跑者送回來，餅總就有跟我說，上去就要試著把分數守下來，不管是好的壞的，他都會直接跟我說，這樣的方式會給選手很大的信心。」