大陸國家網信辦7日公布《數據出境安全評估辦法》（辦法）。辦法明確4種應當申報數據出境安全評估情形，包括數據處理者向境外提供重要資料、處理100萬人以上個人資訊，或自去年1月1日起累計向境外提供10萬人個人資訊或者1萬人敏感個資的數據處理者，在向境外提供個人資訊等情況。上述辦法將於9月1日起施行。

由於大陸叫車平台滴滴出行去年因赴美上市，引發數據外流疑慮，遭大陸官方相關部門以數據安全為理由，實行網路安全調查。事實上，大陸國家網信辦去年10月便在官網發布「數據出境安全評估辦法（徵求意見稿）」列出5種須先申請「安全評估」的情形，也因此昨日公布的《數據出境安全評估辦法》，則被外界解讀成「滴滴條款」。

大陸國家網信辦有關負責人表示，制訂《辦法》旨在落實《網路安全法》、《資料安全法》、《個人資訊保護法》的規定，規範數據出境活動，保護個人資訊權益，維護國家安全和社會公共利益，促進數據跨境安全、自由流動，切實以安全保發展、以發展促安全。

《辦法》明確，數據處理者向境外提供在中華人民共和國境內運營中收集和産生的重要數據和個人資訊的安全評估，適用本辦法。《辦法》也規定數據出境安全評估的範圍、條件和程序，爲數據出境安全評估工作提供具體指引。

值得關注的是，該《辦法》明確4種應當申報數據出境安全評估的情形。一、數據處理者向境外提供重要資料；二、關鍵資訊基礎設施運營者和處理100萬人以上個人資訊的數據處理者向境外提供個人資訊；三、自上年1月1日起累計向境外提供10萬人個人資訊或者1萬人敏感個人資訊的數據處理者向境外提供個人資訊；四、大陸國家網信部門規定的其他需要申報數據出境安全評估的情形。

此外，針對企業申報數據出境安全評估，將有申報不予受理、通過安全評估及未通過安全評估等結果。數據處理者對評估結果有異議的，可以在收到評估結果15個工作日內向大陸國家網信部門申請複評，複評結果爲最終結論。至於，通過數據出境安全評估的結果有效期爲2年，自評估結果出具之日起計算。