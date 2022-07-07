在異地工作、讀書，房子租的好是件不容的事，若又能遇到好房東，那真的是福氣；有男子表示遇到1位好的房東太太，不僅租金上減免500元，偶爾來會送他不錯的小傢俱，甚至家中的垃圾、水槽內的碗筷，都會幫他清理收拾，各種貼心、關心的舉動，讓他在異地生活仍有家的感覺。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他表示自己是個租屋族，有個50幾歲的房東太太住在租屋處正樓下，由於租屋處的陽台很大，房東太太偶爾會上來曬棉被，因此，在租屋前就和他表明，一個月減500元。

由於房東太太很友善，讓他有些受寵若驚，像是家中的垃圾，房東太太會幫忙收走，還會拿一些有質感的小傢俱送他，又或是他加班太晚，回家只吃泡麵就睡覺，隔天又匆忙出門，房東太太也會幫忙把水槽裡的碗筷洗好，甚至屋內冷氣忘記關，房東太太也會進門幫忙關掉，各種貼心舉動，讓他充滿罪惡感。

男子外地租屋遇到好房東太太，不僅送他小傢俱，還會幫忙關冷氣，讓他有家的感覺。（翻攝自Dcard）

他提到自己因為孤身到異地生活、工作，房東太太時常會提醒「冷氣沒關、下雨天要記得收衣服、不要常吃泡麵、今天太陽不錯可以曬被子」等種種關心，讓他有家的感覺，也有些鼻酸，不過他也表示，房東太太很注重他的隱私，所以進屋前都會先通知他後，才進屋幫忙處理各項事情。

文章一出，網友紛紛留言表示「房東好像媽媽一樣，好幸福」、「還缺房客嗎」、「在外面遇到這種房東真的會心很暖」、「會不會是把你當成兒子」、「在外租屋真的很難遇到好房東」、「你很讓長輩喜歡、「好羨慕喔我只有惡劣房東」。

另外還有網友歪樓表示，「都這樣了就直接認阿姨了吧！別在欲擒故縱了」、「我以為你是下一個小勇士」、「怎麼還叫房東太太？ 叫寶貝」、「房東半夜秒回怎樣，就是在等你呀」、「阿姨我不想努力了」。

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