一項來自日本的研究發現，唾液，也就是俗稱的口水，具有對抗新冠病毒感染的特質，這個結論解釋了唾液分泌將少的年長者容易遭到感染，以及重症的原因。

共同社報導，日本大阪公立大學的研究團隊發現，人類唾液中的幾種特定蛋白質具有防止感染新冠病毒的作用，是人類免疫系統的第1線。研究團隊主持人-細胞分子生物學松原三佐子副教授表示，這個研究除了瞭解年長者容易遭感染的原因，也有助於開發預防感染的新藥物。

研究團隊表示，在嬰幼兒時期，唾液的分泌量非常多，到了老年卻會逐漸減少，也使得具有防感染作用的蛋白質也變得減少，使得年長者更容易感染呼吸道疾病。

研究人員以人體細胞為實驗，在細胞表面塗上稀釋後的唾液，再撒上與新冠病毒感染機制相同的其他病毒進行分析。結果顯示，唾液濃度越高，病毒的刺突蛋白，就越難與細胞表面的受體結合，也就降低了感染細胞的機率

研究人員鎖定了4種能與受體結合的唾液蛋白，發現其中的「組蛋白H2A」和「嗜中性粒細胞彈性蛋白酶」，防止兩者結合的作用尤為強烈。嗜中性粒細胞是最常見的白血球。

松原表示：「希望能藉由這個發現，開發強化人體抗病毒的能力的預防型藥物。」