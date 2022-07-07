女歌手朱俐靜3日乳癌病逝，使乳癌預防等議題引發關注，不過男性也千萬不可以輕忽，有醫師就分享真實發生案例，一名60多歲的老翁因為乳首傷口不斷飄出惡臭而就醫，一查果然罹患乳癌。醫師表示這名老翁體重過重，且平日愛吃「2種食物」，可能就是因此讓自己成為乳癌的高風險族群。

醫師洪永祥在節目《健康好生活》中分享，當他還在一般外科實習時，曾遇過一名重達100多公斤的60歲老翁，發現右側的乳首有傷口，自行換藥有半年之久，卻遲遲不見好轉，甚至不時還會飄出陣陣惡臭，老翁原先拒絕就醫，但家屬實在是受不了，直接將老翁帶到醫院一般外科門診檢查。

醫師洪永祥分享真實案例，男性也有可能會罹患乳癌。（圖／翻攝自年代MUCH台 健康好生活 YouTube）

才進到診間沒多久，醫師一眼就察覺不對勁，觸診後果然發現老翁的胸部下方有2、3公分的硬塊，且腋下的淋巴結都跑出來，嚴重懷疑是惡性腫瘤，後來真的確診為乳癌。洪永祥指出，脂肪和賀爾蒙代謝息息相關，因此肥胖確實為乳癌的危險因子之一，而老翁會罹患乳癌，研判也和他的飲食習慣脫離不了關係。

據了解，該名老翁平時不只喜歡飲酒作樂，更愛吃雞皮、雞脖子等高油脂的食物，體重從未降到100公斤以下。最後醫師為老翁開刀切除右乳跟腋下淋巴結，再加上放射治療與抗荷爾蒙的療法，才慢慢穩住病情，幫老翁保住性命。

醫師洪永祥指出，該名患者飲食習慣不佳，嗜吃雞皮與雞脖子。（圖／翻攝自年代MUCH台 健康好生活 YouTube）

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