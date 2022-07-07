樂天啦啦隊女神不只擁有美貌和魔鬼身材，在球場展現最活力亮眼的一面，私下裡的她們也專注培養第二專長，近來超人氣成員巫苡萱，抓住工作空檔考中餐丙級證照，還特地去報名上課，學習烹飪不同菜餚的手法，近日她曬出課堂上57秒殺魚去鱗的影片，穿著超低胸打扮非常性感，讓人大呼根本無法專心。

先前巫苡萱才曬出6道菜的成品，7日她又在IG曬出練習殺魚刀工的影片，不只要去除魚鱗，還要挖除魚的內臟，儘管辛苦但也非常值得，嬌小的身軀在流理台中，俐落拿刀處理魚的身體，感覺越做越順手，很有廚師的架勢，而她每週都要抓時間來上課，3個月就能報名考國家考試，目前「殺魚」正是她最大關卡。

如今的巫苡萱已是殺魚達人，動作俐落非常專業，不過她也在IG透露「還是希望不要抽到魚」，畢竟處理動作較為繁瑣，而她曬出的57秒縮時殺魚片，還警告粉絲「內有血腥不喜勿入」，她對自己評價還算不錯，有人向她分享幾年前考試都要抽魚，也讓她大鬆口，直嘆：「好加在我現在才考」。

巫苡萱火辣露出胸前深邃事業線。(圖/巫苡萱 IG)

在巫苡萱殺魚過程裡，她身穿白色低胸衣露出胸前傲人雙峰，跟著動作劇烈搖晃，實在讓人無法忽視，粉絲們紛紛笑稱「有看到魚嗎我只看到性感酥胸」、「這眼神很難專心看魚啊」、「該如何專心看妳殺魚」、「對不起我承認根本沒在看魚」、「怎麼有種那隻魚死的好幸福的感覺」、「第一次看魚看了半小時」。