性感女神邱淑貞和富商老公沈嘉偉婚後育有3個漂亮女兒，其中最為人所知的是大女兒沈月，遺傳媽媽好基因，擁有甜美外型和姣好身材，常出席時尚活動和拍攝雜誌等，不過雖然另外兩個女兒鮮少出現在大眾面前，但三姊妹各有各的風格，近日，小女兒沈晨近照罕見曝光，引起熱議。

近日，有網友曝光沈晨近照，原來是二姊沈日在社群分享的，照片中沈晨穿著黑色T-shirt與短褲，走休閒運動風，面對鏡頭露出腼腆笑容，相當可愛，和大姊沈月的甜美風與二姊沈日的歐美健康風截然不同，三姊妹風格迥異，但卻各有特色，讓人驚艷不已。

沈晨近照曝光。(圖／取自微博)

沈月年初時，也曾在IG限時動態曬出沈日近照，雖然穿著簡單、脂粉未施，但仍可看出她五官精緻立體，和姊姊沈月有幾分神似，只是更多些少女感。其實，沈日幾年前就曝光過幾張辣照，有穿平口小洋裝搭高跟鞋，也有短版上衣配短裙的造型，大方露出小麥色肌膚和美胸，展現自信健康美。

沈月是外界認定的「最美星二代」。(圖／取自沈月IG)

沈日偏愛歐美健康風打扮。(圖／取自IG)

而沈月則是外界認定的「最美星二代」，越大越漂亮的她，獲得不少時尚品牌青睞，也常替雜誌拍攝寫真，完全不輸給媽媽。