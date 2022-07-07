Apple TV＋第2部長篇動畫片《開運奇遇記》講述女孩珊珊，這位幾乎可認證是世界上最倒霉的人，每天出門總有衰事發生在她身上。某天她突然發現一個不可能存在於世上的幸運之地，這裡居然在生產、並支配著全世界每日的幸運好事，她希望能藉由奇幻生物的帶領，在這裡找到機會扭轉自己的命運。

賽門佩吉為黑貓鮑伯配音。（Apple TV＋提供）

珍芳達為秘密生物「龍」配音。（Apple TV＋提供）

電影由童話人物《奇妙仙子》系列電影導演佩姬霍爾姆斯執導，並邀請到堅強的配音卡司陣容，由《不可能的任務》賽門佩吉飾演黑貓鮑伯、2座奧斯卡影后和美國電影學會終身成就獎得主珍芳達飾演秘密生物「龍」、擁有「演藝圈大滿貫」稱號的琥碧戈柏飾演隊長，及擁有專業DJ和音樂人身份的弗盧拉伯格，曾在《歌喉讚》中展現精湛歌唱才華的他也將在電影中再次呈現。

琥碧戈柏為女孩珊珊配音。（Apple TV＋提供）

《開運奇遇記》更是打造出無數精彩電影的天舞傳媒其子公司天舞動畫（Skydance Animation）成立後的首部動畫作品，前皮克斯動畫工作室最高創意總監約翰拉薩特（John Lasseter）身為天舞動畫領導人之一，這也是他任職後製作的第一部作品。

艾娃諾布札達為隊長配音。（Apple TV＋提供）