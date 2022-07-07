去年以來，全球疫情及俄烏戰爭導致國際原物料價格大漲，造成國內面臨輸入性通膨壓力。經濟部7日表示，持續監控重要物資價格，並邀請產業共同因應面對產業物價波動課題，業界預估下半年黃豆、小麥、沙拉油、麵粉及鋼鐵等重要物資價格已有回穩趨勢。

經濟部指出，行政院透過跨部會「穩定物價小組」運作，強化民生物資價格穩定，其中經濟部就重要原物料及民生物資進行價量監控，並持續與業者保持聯繫溝通，共同維持物價穩定。今年6月下旬即邀集麵粉、植物油、鋼鐵等產業公會共同討論下半年物價波動趨勢及因應措施。

由於美國及澳洲等主要產區氣候穩定豐收、美國升息減緩游資炒作價格，有助重要物資價格從高點回落，根據業界預估，在大宗物資及相關民生物資部分，黃豆價格預估呈緩步下降趨勢，今年第三季將逐步回跌，國內沙拉油廠商成本可望降低，產業公會表示，預估第三、四季沙拉油價格相較第二季可望下跌；小麥價格部分，業界預估今年第四季後將逐步回跌。同時，政府已機動調降大宗物資關稅或營業稅並延長至9月底，有助於減輕廠商成本壓力。

經濟部表示，工業物資部分，鋼鐵屬國際流通產品，受國際疫情及俄烏戰爭影響，鋼價起伏較大，惟經洽熱軋鋼捲廠商表示，美國熱軋鋼捲今年第三季期貨價格(LME)為893美元/噸，較第二季下跌33.5％，已呈現下跌走勢。此外，鋼鐵公會已成立供需溝通交流平台及價格監控機制，每半個月提供金屬材料供需價格監控資訊予國內中下游業者參考，亦有助於價格及供需穩定。

經濟部強調，將密切關注各項民生重要物資價格情勢，除持續進行各項穩定物價措施，並和業者保持密切溝通，共同為穩定國內物價努力。