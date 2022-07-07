桃園一名6歲男童意外遭混打疫苗。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

王姓婦人大嘆，醫院第一時間態度差，至今沒獲得道歉。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市發生首起幼童疫苗失誤混打意外，一名王姓婦人上月30日帶著6歲兒子赴大溪施打第2劑莫德納疫苗，結果小黃卡一翻開發現竟打到BNT疫苗，向現場醫護反映還態度差不認錯，讓她難以接受。院方回應，事後有持續關心並安排門診檢查，內部不會卸責，已展開檢討會議。

王姓婦人控訴，6月30日帶兒子去學校施打第2劑莫德納疫苗，明明在流程中都有確認過要打的是莫德納，疫苗接種同意書也印有莫德納3字，豈料接種完畢翻開小黃卡，發現兒子被打到BNT，詢問醫護為何出現醫療疏失，對方不僅不承認錯誤，態度也非常差。

王婦指出，雖事發至今，醫院每天來電詢問兒子身體狀況，但始終沒得到一句道歉，有想掩飾的感覺，經協商後醫院允諾半年照護期，但半年後孩子若有狀況，一切與院方無關，感覺最後仍是要家長承擔，且兒子被混打疫苗，也讓她擔心到難以入眠。她也希望施打疫苗過程應更仔細，別再發生類似錯誤。

對此，龍潭敏盛醫院管理中心主任陳文文說明，醫院深表遺憾，當日赴大溪為2所國小與3所幼兒園施打疫苗，流程為先打莫德納後打BNT，同仁因忙碌導致疏忽，造成施打錯誤。當天醫師有說明，雖屬同種類疫苗，仍須持續觀察，院方第一時間也向衛生局通報，內部也已開檢討會議，改善流程與動線。

陳文文也說，當天下午有致電關心該童健康狀況，也安排小兒科心臟科門診檢查，目前身體狀況穩定，之後將持續提供關懷服務與照顧，對內也不會卸責，會檢討並維持服務品質。

桃市府衛生局副局長蘇柏文表示，關於醫院不慎對未滿12歲孩童混打疫苗，據衛生局了解，目前孩童健康狀況良好，醫院已主動關懷並於昨日安排進行心臟相關檢查，已請醫院提出說明與檢討改善作為。

蘇柏文提到，莫德納與BNT疫苗同為mRNA疫苗，一般接種疫苗後的不良反應，大多在48小時到數日內出現，若28天內有出現胸悶、胸痛或心悸等症狀，務必立即就醫，並告知疫苗接種史。