國民黨立委賴士葆7日在臉書質疑，「小英男孩」林智堅 和「小英愛將」陳明通深陷論文風暴，現在能拖能緩，就是慢慢來，時間拖久，讓新聞冷卻，民眾淡忘，一切好說。他也要求國發所所有政治人物在職專班的民代和官員的論文也進行比對，否則從國發所在職專班拿到學位的人都將被貼上標籤，拉低台大的學術地位

賴士葆指出，民進黨過去長期抗爭、抗議並立法要求黨政軍退出媒體暨校園，現在全面執政的民進黨全面掌控媒體和校園。眼前就是最好的例子，原來中華大學的董事長竟然是民進黨的發言人，真的是 黨政學一家親。

賴士葆也提到，竹科管理局是政府單位，和中華大學簽訂合約，清楚的約定智慧財產權的歸屬。如今竹科管理局的研究成果被侵占剽竊，為什麼不立即提告？或許都是自己人，所以能拖能緩，就是慢慢來，時間拖久，讓新聞冷卻，民眾淡忘，一切好說。

賴士葆強調，台大若要挽救形象以昭公信，應特別將國發所所有政治人物在職專班的民代和官員的論文也進行比對，否則從國發所在職專班拿到學位的人都將被貼上標籤，拉低台大的學術地位，唯有自清才是正本清源的自救之道。