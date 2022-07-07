中華足協為了在國民體育法與國際足總（FIFA）之間取得平衡點，今年初正式提出章程修正草案，但在6月12日召開的足協臨時會員大會中，新章程的「婦女席次保障條款」卻遭部分代表反對，台灣女足工會7日發表聲明，呼籲提升多元性別參與、保障女性席次，盼於7月10日的第4次臨時會員大會通過新版章程。

足協與FIFA為章程修訂經歷數年公文信件往返及視訊會議，共識之一包括融入性別平權精神，在副理事長、理事與運動員理事部分，均於章程中明定三分之一的保障名額；在教練、裁判、球員工會與註冊系統用戶代表組成上，也設計了應至少一名女性代表的機制。

足協原定在6月12日的臨時會員大會中，投票通過新版章程，但因當天有多項異動未能與會員代表達成共識，理事長邱義仁宣布散會。經過進一步溝通後，10日足協將於再次召開臨時會員大會。女足工會針對「婦女席次保障條款」的聲明全文如下：

「2017年的國民體育法修正後，中華足協為因應國家政策調整章程，與國際足球總會 (FIFA) 歷經數年公文信件往返，今年初正式提出章程修正草案，並於6月12日召開臨時會員大會表決提案。

在這次草案版本中，我們注意到了中華足協為提升性別平權，擬於理事會成員增設「婦女席次保障條款」的規劃，希望有助於提升性別多元參與。

對女足球員工會而言，我們欣見並支持本屆中華足協秘書處的發想，也認為此修正方向成功以足球為起點，展現台灣在平權、培力的先進與積極。

無奈，6月12日中華足協臨時會員大會上，相關條文的研商遭遇部分會員團體的阻難，並因無法取得共識，而由主席宣布提前散會，令人備感惋惜。

「支持性別平權」及「鼓勵女性參與」不僅是體育界、更是全球方興未艾之趨勢，因為唯有平權，才能讓不同的觀點被聽見，使決策落實多元性。

挪威足協早在1980年代末期，即於理事會中增設婦女保障席位；歐盟則於2014年運動發展報告中，期許各單項國際級體育協會的理事會，能至少有30%為女性成員，均為極佳案例。

台灣女足國家隊在亞洲盃的拼戰精神，國人有目共睹，現階段，國家隊成員也持續為闖進世界盃而努力；同時，國內女足聯賽「台灣木蘭足球聯賽」於上個賽季開始，新增升降賽制，這些事實都在在顯示，台灣女足正在朝向蓬勃、正向之路發展。

而在這條路上，我們相信，整體環境、選手力求向上之際，若政策面能夠納入多元聲音、理解需求，將會成為台灣女將們征戰世界舞台的最佳後盾，也是讓世界看見台灣平權、多元的重要一步。

最後，謹以此聲明，籲請握有投票權的會員團體們能傾聽選手心聲，於7月10日第4次臨時會員大會，與我們攜手為台灣足球運動開啟平權大門，也期盼眾人能早日迎接「多贏」的結果。」