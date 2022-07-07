台股7日強彈350點重返萬四大關，但2022年6月以來已跌掉2822點，外資又撤退，讓投資人心慌。金管會7日公布最新統計，我國銀行、證券、保險金融三業可加碼台股的潛在銀彈仍高達8.8兆元（8兆7,938億元），未來可能伺機進場，增添台股資金動能。

金融三業中，目前「銀行業」最挺台股。金管會指出，截至2022年5月底為止，以原始成本計共持有台股達到3,866億元，今年以來加碼了557億元，相較於保險業減少2,304億元(依市價計)、證券業(含自營投信)減少0.29億元來看，是最挺台股的金融機構，合計金融三業至今年5月底為止，持有台股約有2兆3,881億元。

銀行局主祕候立洋表示，銀行業可投資股票等有價證券的總餘額，不得超過銀行核算基數的30％，依核算基數3.9兆元看，距離可投資上限的尚有約7,900億元銀彈可供使用。

證期局副局長高晶萍則表示，有關券商可用自有資金投資，依照現行法令規定，原始取得成本不能超過淨值的30％，證券商到今年5月底用自有資金投資台股總金額是5.9億元，較去年底持有部位減少0.29億元。若以5,737多億元淨值來算，可投資上限為1721.17億元。

不過高晶萍強調，1,721.17億元是綜合券商、自營可互相留用，計算方式很複雜，且券商、投信等各家法人部門是否能投資，除受特定法規限制外，各公司也會依其內控、風險自我調整，不一定都能投入台股。

保險局副局長張玉煇則表示，今年5月底保險業國內股票投資金額是2兆9億元，去年底金額是2兆2,313億元，減少了2,304億元，但這都是帳面價值，會依照市價評價，如果按照保險法規定的股票和公司債投資上限，扣除目前已投資股債部位，尚有投資國內股票和公司債合計的額度是7兆8,323億元，去年底的這數字是7兆6,995億元。