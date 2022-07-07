英國首相強森當地時間7日中午12時在唐寧街10號前發表演說，宣布辭去保守黨黨魁一職，但表示會續任首相至保守黨選出新黨魁為止。他並說，尋找首相繼位人選的程序即刻啟動，時間表將在下周公布。

強森政府飽受醜聞衝擊，短短兩天逾40名內閣官員遞出辭呈，試圖逼宮，讓強森在挺過「派對門」危機和不信任投票後，又一次面臨首相保位戰。不同的是，強森在7日上午會晤保守黨「1922委員會」（1922 Committee）主席布雷迪後，終於退讓，鞠躬下台。

強森在演說中表示，對於未能保住首相一職，他感到非常失望，因為擔任英相於他而言是「世界上最好的工作」。他說，他為自己所做的一切感到自豪，包括帶領國家度過英國脫歐與新冠疫情大流行。他表示，自己在過去幾天堅拒下台，是因為「我覺得這是我的工作、我的職責、我對你們的義務」。

英國廣播公司（BBC）報導，強森這番演說傳遞的訊息，似乎是「要讓歷史知道，他的辭職應歸咎於他的同事，而不是他自己」。強森甚至不忘提及他在2019年大選贏得自1987年以來的最多選票、並為保守黨注入新血。

BBC指出，簡單來說，強森並不認為近日的醜聞與他何干，僅承認他沒能說服同事讓他繼續留任。

英國《衛報》也稱這場辭職演說「簡短且敷衍」，諷強森對政績「喋喋不休」，而迫使他下台的種種失敗與錯誤，則隻字未提。