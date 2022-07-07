電價調漲，引發民生物資漲價潮，法務部表示，跨部會「物價聯合稽查小組」7日再度召開專案會議，研商近期國內民生物價波動情形，針對連鎖品牌餐飲、便當、早餐業者、鮮乳、衛生紙、泡麵等民生物資，持續市場監測，強調如發現有業者恣意漲價或聯合壟斷情事，將隨時啟動聯合稽查，遏止不合理漲價及違法囤積、哄抬，確保國內物價穩定。

法務部指出，物價聯合稽查小組7日召開第54次專案會議，由召集人、法務部常務次長林錦村邀集經濟部、財政部、公平會、農委會及消費者保護處開會，會中由各部會就業管部分提出物價監測說明，目前大宗物資及重要民生物資之價格雖處高點，但稽查小組仍將持續密切關注及監測國內民生物價變化，如發現有不合理漲價、聯合壟斷或違法囤積、哄抬之虞，將適時啟動聯合稽查，以遏阻不法。

法務部說，物價聯合稽查小組自去年12月10日成立後，截至今年7月6日止，已完成稽查36家下游連鎖餐飲業者之現場稽查，並向上溯源稽查57家中上游供應商及1家食品業者，持續召開專案會議，強力密集稽查及擴大宣導，相關部會亦將適時對外發布穩定物價相關說明及資訊。