今天是七七抗戰紀念日，距離1937年7月7日盧溝橋事變爆發已經85年，國民黨前主席洪秀柱指出，我們永遠不能忘記曾在八年抗戰中為國犧牲的所有軍民同胞，她也強調，當年台灣人也曾投身抗日戰爭！

洪秀柱今在臉書紀念七七抗戰85周年時表示，經歷八年的艱苦抗戰，中華民族才從乙未割台的桎梏中擺脫，台灣才得以洗刷了殖民地的恥辱。

「悲哀的是」，她說，現在台灣的教科書裡面，已經看不到這段重要歷史，大多數的年輕的孩子們，甚至不知道當年台灣人也曾投身抗日戰爭。

她舉例，李友邦、李祝三等「台灣義勇隊」的隊員，正是台灣人起身反抗日本軍國主義的代表，因此，若說抗戰與台灣無關，完全禁不起檢驗的謊言！

洪秀柱強調，絕對不能接受民進黨自甘墮落到只會逢中必反，在面對釣魚台領土爭議以及慰安婦議題時，卻靜默不語、置之不理；甚至無視《波茨坦宣言》、《日本降伏文書》及《中日和約》等白紙黑字的歷史文件，與側翼團體一起高唱「台灣主權未定論」！

洪秀柱最後呼籲，不容青史盡成灰，切莫忘記「地不分東南西北、人不分男女老幼」的抗戰精神！