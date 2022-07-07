遊戲股王鈊象（3293）7日公告自結損益，6月營業淨利4.26億元、稅前淨利5.24億元，稅前EPS為7.39元，優於5月6.64元表現。累計今年上半年稅前EPS為44.45元，已超越2021年上半年稅後EPS達33.35元。

鈊象6月營收呈現雙減，達8.95億元，月減10.6％、年減6.9％，累計上半年營收57.91億元，年增3.4％，創歷史同期新高。目前鈊象網路遊戲與商用遊戲機台營收占比分別為96％、4％。

受到6月營收雙減影響，近兩日鈊象股價走低，繼6日跌停之後，7日股價盤中一度跌逾半根，至尾盤回升，小跌1.16％作收，收盤價680元，成交量1,261張。

展望下半年營運動能，鈊象表示，近期陸續推出新產品，包括4月在美國推出全新的授權平台，6月推出新的App，不過新產品還在打磨階段，預期下半年營運將逐步發酵。另外，先前推出的SlotTrip，以環遊世界的主題包裝，結合世界各地老虎機以及風景名勝，以全球市場為目標，並增加卡牌、競賽等機制，目前該產品已經提前達到單月營收千萬元之目標。

至於商用遊戲機台部分，上半年鈊象受到中國封控影響，影響商用遊戲機台業績表現，但隨著疫情緩解，加上近期推出極速雪摩、奪寶奇航兩款新機台，將有望帶動商用機台接下來的營運動能。