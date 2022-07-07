伴隨大陸防疫管控鬆綁，部分下游開工、物流狀態陸續復甦、推進，有助出貨動能回溫，台聚集團6月營收除華夏（1305）因PVC價量趨緩，營運受阻外，台聚（1304）、亞聚（1308）、台達化（1309）6月營收均較5月小幅回升。

台聚、亞聚雖面臨PE、EVA報價拉回整理，但在跌幅相對趨緩、出貨增溫助力下，6月營收持穩向上推進。

台聚6月營收61.41億元，月增1.25％，年增1.44％；上半年營收350.28億元，年成長3.19％。亞聚6月營收8.94億元，月增2.28％，年增12.52％；上半年營收44.89億元，年成長7.19％。

台達化因PS報價相對走堅，6月營收18.18億元，月增11.33％，但因ABS、PS價量行情均較去年同期明顯走弱，年減2.49％；上半年營收96.25億元，年減4.74％。

華夏受制大陸PVC報價走跌、印度需求趨緩，6月營收14.93億元，月、年雙減8.45％、11.39％；上半年營收101.47億元，年增6.21％。

分析師指出，不同於油價一路維持高檔，今年石化跌幅加重，顯示下游需求疲弱，使石化廠商無法反應原料成本上漲壓力。近期石化上游原料乙烯價格滑落千美元下，達920美元，惟PE報價同步趨緩，利差依舊受阻，而EVA從高檔拉回，報價2,725美元，但利差空間仍相對走堅。

第二季ABS市場受新料下跌及需求端影響，行情發展不及預期，傳統旺季4月未表現出旺季跡象，5月、6月需求表現出明顯淡季跡象，整體價格重心下跌為主。第三季貨源供應較為充裕，下游維持剛需生產為主，需求難有明顯釋放，價格窄幅整理，價格易跌難漲。