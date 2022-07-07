德國陸地裝備大廠萊茵金屬(Rheinmetall)，剛剛展示了研發中的KF41「山貓式」( Lynx KF41 )步兵戰車的新武裝，也就是以色列製造的「長釘」(Spike) 反坦克飛彈，這意味著這型步兵戰車也有打擊主戰坦克的實力。

防衛部落格(Defense Blog)報導，萊茵金屬發布了一段KF41射試長釘飛彈的影片，可看到隱藏式的飛彈發射箱從砲塔側邊升起，然後發射。這枚採用光電/紅外尋標導引的飛彈，精準的擊中遠處的標靶。

The German Lynx KF-41 IFV has a built-in dual SPIKE LR2 ATGM launcher on each side of the turret. When facing MBT, it has more opportunities than Bradley IFV. pic.twitter.com/SIEdsQRqEd — Caesar (@Ninja998998) October 27, 2021

裝在山貓步兵戰車砲塔的長釘飛彈發射器，在完成發射後再收回砲塔內。(圖/Youtube)

以色列拉斐爾先進防禦系統公司(Rafael Advanced Defense Systems)的長釘飛彈全長120~170公分，直徑13公分，採採用光電/紅外尋標成像，具有發射後不理的性能，雖然彈頭重量僅有9公斤，但採用串聯錐孔裝藥( HEAT)，能突破多數坦克的正面裝甲，被列為第四代反坦克飛彈。

Rheinmetall Lynx IFV hits with Spike ATGM

萊茵金屬公司宣傳片補充說，「這種打擊能力，證明山貓已是世界上最進步的履帶式步兵戰車，性能已相當成熟。」

山貓步兵戰車具有8名步兵的乘載力，整合型砲塔安裝1具30公釐主砲，可以對抗除主戰坦克以外的多數戰甲車。