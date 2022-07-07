中華高爾夫隊選手黃亭瑄6日在美國北卡羅萊那州2022年第44屆北與南青少年業餘高球錦標賽，以總計205桿在女子組封后，贏得個人今年赴美訓練比賽的第一冠。

黃亭瑄就讀北市和平高中高二，年初杭州亞運代表選拔，她也是一路領先贏得女子總冠軍，是近況最佳的業餘高球小天后，北與南青少年業餘高球錦標賽從第一輪打出低於標準桿5桿的67桿佳績開始，黃亭瑄在15到18歲的85位參賽選手中一路領先，最終以低於標準桿11桿優秀成績登頂，領先亞軍萊荻克（Sarah Lydic）5桿，贏得乾淨俐落。

黃亭瑄說：「第一次參加這項歷史悠久的比賽，又在極負盛名的美國高球公開賽的場地派恩赫斯特度假村（Pinehurst Resort）出賽，很有挑戰性。」

第一輪賽事派恩赫斯特度假村在2號球場舉行，黃亭瑄抓下追平個人生涯單回合最多的8隻博蒂，但也吞下3次柏忌，她表示：「2號球場難度高、果嶺起伏大，是典型的『龜背球場』，只要上果嶺那一桿點不對，球很容易溜走。」

第二、三輪賽事移師派恩赫斯特度假村6號球場，黃亭瑄在第二輪雖未抓博蒂，但在第10和第12洞連抓2隻老鷹，依然以6字頭繳卡，並將領先差距拉大，決勝輪她再進帳5隻博蒂，三回合累計2隻老鷹、13隻博蒂，為參賽者之冠。

黃亭瑄補充：「下周我還要在這裡的2號及4號球場角逐『北與南業餘女子高球錦標賽』，除了比桿之外，還要比洞，緊接著下下周就要打美國青少女錦標賽，算是先熟悉比賽的氛圍。」

高球小將黃亭瑄在44屆北與南青少年業餘高球錦標賽奪冠。（中華高協提供）