曾沛慈拍吻戲前很緊張。（八大提供）

胡宇威分享拍吻戲的法則。（八大提供）

孫可芳開車看到胡宇威和曾沛慈熱吻。（八大提供）

曾沛慈在戲劇《親愛的亞當》為了幫助失憶的胡宇威，與他重回先前兩人擁吻的公車站，並再度深情獻吻希望喚醒胡宇威的記憶，沒想到這動人的一幕卻被孫可芳撞見，孫可芳一句她即將和胡宇威結婚故意刺激曾沛慈，讓胡宇威和曾沛慈劇中原已破冰的關係又面臨考驗。

一場曾沛慈二吻胡宇威的吻戲，拍攝前曾沛慈心跳加速，臉紅到不行，害羞說：「跟不熟的人親就算了，跟熟的人親好尷尬喔！」一旁的胡宇威則大方傳授拍吻戲法則：「妳越想，會越怪！」胡宇威企圖安撫曾沛慈緊張的情緒。拍攝當時還未婚的曾沛慈在秉著演員的專業，突破心理障礙，順利完成吻戲後，打趣說：「我覺得胡宇威要對我負責了。」讓拍吻戲駕輕就熟的胡宇威瞬間笑開懷，暖心當起心靈導師勸說：「不要想那麼多啦！」

在唯美劇情中開著名車殺出的「程咬金」孫可芳，她大讚胡宇威和曾沛慈的吻戲非常浪漫，搞笑跟曾沛慈喊話示愛：「我的愛人其實是『品葳』(曾沛慈飾)，好想要親她！」孫可芳透露自己的吻戲經驗不多，開玩笑稱「吻戲」是她的罩門，嬌小的她還自嘲：「我拍吻戲可能需要墊木箱吧！」

劇中孫可芳駕著上百萬名車現身，她透露開拍前非常緊張，「因為車拍有時候要駕攝影機，我就很怕踩不到油門，但坐進去車子裡面之後，非常舒適，也找回開車的感覺，很想把它開走。」

駕照入手2年多的孫可芳說：「因為覺得開車很酷，也覺得拍戲可能會遇到需要開車，所以特別考了手排駕照。」但是反而考了駕照之後沒有機會開車，平常多以大眾交通工具代步，「只有回台南的時候，會開家裡的車出去兜風。」期待以後能有機會拍到類似歐美影集那種在海邊開車的戲。

八大原創戲劇《親愛的亞當》每週日晚間八點在八大戲劇台全台首播；中華電信MOD、HamiVideo LINE TV Netflix 以及CATCHPLAY＋ (新加坡)於每週日晚間九點半上線。5月21日起，MyVideo每週六晚間八點上線；八大劇樂部YouTube因版權授權，各地區上線說明如下 ： 1.海外(新加坡日本除外)每週日晚間九點半上線2.台灣每週日凌晨上線。