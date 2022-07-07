大陸央視新聞報導，山東省泰安市中級人民法院7日一審公開開庭，審理遼寧省政協前黨組成員、副主席、遼寧省公安廳長李文喜受賄，非法收受財物共計折合5.46億餘元（人民幣，下同，約合新台幣23.75億元）一案。泰安市人民檢察院派員出庭支持公訴，被告李文喜及辯護律師到庭參加訴訟，當庭認罪悔罪。

檢方起訴指控：2004年至2021年，被告李文喜利用擔任遼寧省公安廳黨委書記、廳長，省政協黨組成員、副主席，中國員警協會副主席等職務上的便利，或者其職權和地位形成的便利條件，為他人在逃避刑事追究、企業生產經營和辦理採礦手續等事項上提供幫助。

庭審中，公訴機關出示了相關證據，被告李文喜及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表意見，李文喜最後陳述當庭表示認罪悔罪。最後法庭宣布休庭，擇期宣判。

中央紀委國家監委網站去年7月27日通報，立案對李文喜嚴重違紀違法問題審查調查。

經查發現，李文喜背棄初心使命，違反中共黨紀，對抗組織審查；違背組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；既想當官又想發財，違規從事營利活動，獲取巨額礦產收益；執法犯法，利用執法司法權謀取私利，與不法商人大搞權錢交易，肆無忌憚聚錢斂財；利用職務便利在企業經營等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物。

李文喜嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中共紀律處分條例》、大陸《監察法》、《公職人員政務處分法》等有關規定，決定給予李文喜開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。