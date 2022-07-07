最新「我國普惠金融衡量指標」2021年衡量結果出爐！金管會綜規處副處長林羲聖7日指出，2021年衡量結果顯示，我國有多項指標表現優於國際且較2020年成長，包括國人使用行動支付交易、ATM服務，都高於全球平均。2022年則增訂具本土化特色相關的指標「多國語言ATM比率」、「雙語分行」及「針對新住民及女性等族群辦理金融知識宣導活動」強化本土化特色。

林羲聖表示，依據金管會公布的2021年衡量結果顯示，我國有多項指標表現優於國際且較2020年成長，顯示我國民眾在取得金融服務上相對較為方便，金融服務或商品的使用程度也相對較高，且普惠金融推動成效亦明顯提升。

例如：我國每十萬成年人平均243萬筆行動支付交易筆數、166台ATM提供服務，高於全球平均的104萬筆、54台，且較2020年分別成長59.03％、3.1％；每千成年人擁有540個數位存款帳戶，較2020年成長62.65％。

林羲聖表示，2021年預計13項達成目標，其中11項已達成，包含電子支付機構及銀行完成行動支付無障礙功能、提供場外開戶服務之證券經紀商家數比率逾50％、網路投保件數逾200萬件、微型保險累計承保人數逾98萬人、小額終老保險有效契約件數逾60萬件等。

二項未達成，一是「推動簽發電子保單認證及存證機制」指標之參與家數29家，低於目標30家。二是「建置糾紛解決機制」指標的評議中心年度內已結評議案件於3個月內作成評議決定或結案之比率為92.04％，略低於目標93％。林羲聖表示，2021年度新收案件高達2,892件，已調派更多人員且增補六位人力來處理。

林羲聖表示，今年也新增「多國語言ATM比率」、「推動本國銀行設置雙語示範分行」及「針對新住民及女性等族群辦理金融知識宣導活動」等3項衡量指標，強化本土化特色。未來將視金融發展狀況適時調整衡量指標，並每年發布衡量結果，檢視我國普惠金融發展情形。