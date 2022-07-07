在7月7日舉行的第14屆中國汽車藍皮書論壇上，華為常務董事兼終端與智能汽車CEO余承東稱，如果不是美國介入，現在全世界的主要手機廠將只剩華為和蘋果。

據《快科技》報導，華為終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東在論壇表示，在華為與蘋果之外，「其他都是小廠家，包括那一家韓國企業。可能主要是在美國和韓國2國市場賣，其他市場基本上都被幹的差不多，所以這個行業就是洗牌，市場的競爭就這麼殘酷。」

余承東強調，「我說話不是很謙虛，可能今天就是這樣的一個結果。」

報導說，值得提起的是，在今年5月的2022年粵港澳大灣區車展上，余承東曾表示，華為沒有吃獨食的理念，否則也不會被美國制裁。「我們以前太相信全球化分工，沒有進軍半導體製造領域，結果今天在現實面前被打臉了。」

余承東認為，核心領域、核心地方不能被卡脖子，在沒有很好的外部解決方案時，華為也會選擇自身有優勢的技術。

報導指出，2021年7月華為發佈P50系列手機時，余承東當時在發佈會上表示，「美國的4輪制裁，限制華為的5G手機，導致5G芯片只能當4G用。」