前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於準備參選桃園市長的民進黨新竹市長林智堅所撰寫的兩本碩士論文均被踢爆涉嫌抄襲一事，行政院政務委員張景森今（7）日認為，碩士論文是落伍迂腐的觀念；民進黨前立委郭正亮質疑，碩士怎麼畢業？比照小學生考試嗎？這沒有人聽得下去，就繼續丟臉吧！

新竹市長林智堅近期深陷論文抄襲風波，2008年中華大學科管所、2017年台大國發所的碩士論文，都遭指控有抄襲之嫌。行政院政務委員張景森今天在臉書表示，寫論文是學術研究訓練，台灣不應該再有「碩士班一定要寫論文」這種落伍迂腐的觀念了。

民進黨前立委郭正亮今（7）日在中天電視《大新聞大爆掛》政論節目中質疑，碩士怎麼畢業？比照小學生考試嗎？這沒有人聽得下去，就繼續丟臉吧！

郭正亮直言，林智堅的危機處理就是零分，完全迴避所有問題，否認抄襲，還去告舉發的人，也沒有道歉認錯。人的好運總是會用完的，不要以為永遠有「媽媽」照顧你，接下來的前途要靠自己，「媽媽」幫忙站台有沒用！

他分析，桃園的選民沒以這麼綠！更多的是新移民、中間選民。今年選舉大概已經定了，桃園就在賭「台大報告對林智堅沒傷」，那就賭賭看吧！看好運會不會用完！

對於碩士需否寫論文，教育部次長蔡清華今天出席行政院會後記者會回應，這部分有很多討論，論文形式有很多，在國外有些用工作報告或專案報告方實呈現，教育部教進行學術審議，會根據各界意見研議。